Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nda bir genç kız raylara atlayarak intihar etti

Olay, saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. 22 yaşındaki E.D. isimli genç kızın metro istasyonuna gelmesiyle raylara atladığı bildirildi.
Çarpmanın ardından tren dururken, vatandaşlar hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, raylara atlayan genç kızı kurtardı ancak sağlık ekipleri maalesef genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Metro seferlerinin durdurulmasıyla istasyonlarda yoğunluk oluştu ve bazı vatandaşlar raylardan yürümek zorunda kaldı.
1 saatlik çalışmaların ardından seferler normale döndü.