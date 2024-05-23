Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nda bir genç kız raylara atlayarak intihar etti

Kaynak: İHA
Şişli-Mecidiyeköy Metro İstasyonu’nda bir genç kız raylara atlayarak intihar etti

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişli-Mecidiyeköy istasyonunda bir genç kızın raylara atlayarak intihar etmesiyle seferler çift yönlü olarak bir süre durduruldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında gerçekleşti. 22 yaşındaki E.D. isimli genç kızın metro istasyonuna gelmesiyle raylara atladığı bildirildi.

Çarpmanın ardından tren dururken, vatandaşlar hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, raylara atlayan genç kızı kurtardı ancak sağlık ekipleri maalesef genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Metro seferlerinin durdurulmasıyla istasyonlarda yoğunluk oluştu ve bazı vatandaşlar raylardan yürümek zorunda kaldı.

1 saatlik çalışmaların ardından seferler normale döndü.

aw211255-01.jpg

aw211255-03.jpg

aw211255-02.jpg

Son Haberler
Musrati vurdu Trabzon yıkıldı. Herkes attığı golü konuşuyor Spor
Musrati vurdu Trabzon yıkıldı. Herkes attığı golü konuşuyor
Beşiktaş kupasına kavuştu. Kaptan Necip Uysal'ın ellerinde havaya yükseldi Spor
Beşiktaş kupasına kavuştu. Kaptan Necip Uysal'ın ellerinde havaya yükseldi
Yüzdeki istenmeyen tüy ve kılları yok etmeye yarayan 9 bitkisel yöntem Keşfet
Yüzdeki istenmeyen tüy ve kılları yok etmeye yarayan 9 bitkisel yöntem
Ağlayan sahibini teselli etmeye çalışan kedi gönülleri fethetti Video
Ağlayan sahibini teselli etmeye çalışan kedi gönülleri fethetti
Hasan Arat sahaya indi. Taraftar coştu Spor
Hasan Arat sahaya indi. Taraftar coştu
Denizde akıntıya kapılan 3 kişiden birisi hayatını kaybetti Yerel Haberler
Denizde akıntıya kapılan 3 kişiden birisi hayatını kaybetti
Dini nikahlı eşini benzinle ateşe verip öldüren şahıs tutuklandı Gündem
Dini nikahlı eşini benzinle ateşe verip öldüren şahıs tutuklandı