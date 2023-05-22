Şişli'de iş yeri ruhsatı alan Suriyeliler böyle kutlama yaptı

İstanbul'da çekildiği iddia edilen görüntülerde Suriyeliler iş yeri ruhsatı almalarını kutladı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Şişli'de iş yeri ruhsatı alan Suriyeliler böyle kutlama yaptı

14 Mayıs tarihinde sonuçlanmayan Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra gözler ikinci tur seçimlerine çevrildi.

Bu seçimde gündemden düşmeyen en önemli konulardan biri de sığınmacılar oldu.

Sığınmacılar ülkemizde kendi kimliklerini alıp oy kullanma hakkına sahip olurken bir de iş yeri açarak kendilerine ruhsat alıyor.

Sosyal medyada yayılan ve İstanbul'da çekilmiş olduğu iddia edilen bir görüntüde ise iş yeri açma ruhsatı alan Suriyelilerin bunu kutladıkları anlar anbean paylaşıldı.

Suriyeliler ellerindeki vurmalı müzik aletiyle ritim tutup kahkahalarla gülerek büyük bir kalabalık oluşturdu. Etraftaki şaşkın bakışlara aldırmadan eğlendi.

O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki topladı.

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