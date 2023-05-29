Kaderimizi belirleyen sığınmacılar böyle kutlama yaptı. Onlara neden vatandaşlık verildiğini artık herkes anlamıştır

Önceki gün gerçekleşen seçimi AKP’nin kazanmasının ardından Suriyeli veya Afgan olduğu tahmin edilen kişilerce kutlama yapıldı.

Kaderimizi belirleyen sığınmacılar böyle kutlama yaptı. Onlara neden vatandaşlık verildiğini artık herkes anlamıştır

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

İkinci tur cumhurbaşkanı seçimlerinde AKP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdoğan yüzde 52.13 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilirken Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.87 oy aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci turda yüzde 52’lik bir oranla AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alması sonrası sokaklarda sevinç gösterileri yapıldı.

İçinde Afgan ve Pakistanlıların da olduğu, Suriyelilerle birlikte milyonları bulan sığınmacılara vatandaşlık verilerek oy kullanmaları sağlanmıştı. Kaderimizi belirlemede etkin rol alan sığınmacılardan bazılarının sokaklarda AKP bayraklarını sallayarak sloganlar eşliğinde danslı kutlama yaptığı görüldü.

İlgili Haberler
Ümit Özdağ’dan kutlama yapan AKP'lilere tepki: Sokaklarda taciz edilecek kızlarımızın acısını mı kutluyorsunuz?
Türkiye'nin kaderini belirleyen Suriyeliler ülkelerinde seçim sonucunu kutladılar
Şişli'de iş yeri ruhsatı alan Suriyeliler böyle kutlama yaptı
Öne Çıkanlar
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
2. tur cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazandı? Erdoğan seçim sonrası ne dedi?
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Gençlerin hayallerini yıkan Kılıçdaroğlu derhal istifa etmeli
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Seçim yasağı kalktı mı? YSK seçim yasağını kaldırdı mı?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Oy sayımı başladı mı? 2. tur oy sayımı ne zaman başlayacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Seçim yasakları kaçta bitecek? 2. tur seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Oy kullandığım sandıkta 2. turu kim kazandı? Oy kullandığım sandık sonucunu nasıl öğrenirim?
Son Haberler
Katırtırnağı bitkisi mesane hastalıklarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Katırtırnağı bitkisi mesane hastalıklarına iyi geliyor
Dünyaca ünlü kuruluş Türkiye'de doların ne olacağını açıkladı Ekonomi
Dünyaca ünlü kuruluş Türkiye'de doların ne olacağını açıkladı
BM'den korkutan rapor: 1.4 milyon insan yerinden edildi Dünya
BM'den korkutan rapor: 1.4 milyon insan yerinden edildi
Hayko Cepkin CHP'ye ateş püskürdü Güncel
Hayko Cepkin CHP'ye ateş püskürdü
Katırtırnağı bitkisi romatizmaya iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Katırtırnağı bitkisi romatizmaya iyi geliyor
Yandaş gazetecilerden uçak bileti iptal. AKP gemisine yeniden binme yarışı başladı. Yaptıkları indiregandiler için oh çektiler Siyaset
Yandaş gazetecilerden uçak bileti iptal. AKP gemisine yeniden binme yarışı başladı. Yaptıkları indiregandiler için oh çektiler
Ekonomik güven endeksi mayısta arttı Ekonomi
Ekonomik güven endeksi mayısta arttı