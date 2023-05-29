Kaderimizi belirleyen sığınmacılar böyle kutlama yaptı. Onlara neden vatandaşlık verildiğini artık herkes anlamıştır

Sayfa Editörü: Bengü Zorlu

İkinci tur cumhurbaşkanı seçimlerinde AKP Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdoğan yüzde 52.13 oy oranıyla yeniden cumhurbaşkanı seçilirken Kılıçdaroğlu ise yüzde 47.87 oy aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci turda yüzde 52’lik bir oranla AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alması sonrası sokaklarda sevinç gösterileri yapıldı.

İçinde Afgan ve Pakistanlıların da olduğu, Suriyelilerle birlikte milyonları bulan sığınmacılara vatandaşlık verilerek oy kullanmaları sağlanmıştı. Kaderimizi belirlemede etkin rol alan sığınmacılardan bazılarının sokaklarda AKP bayraklarını sallayarak sloganlar eşliğinde danslı kutlama yaptığı görüldü.