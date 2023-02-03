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Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 11 kilo ele geçirildi

İstanbul Şişli'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. 

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 13:47
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Şişli'de uyuşturucu operasyonu

Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 11 kilo ele geçirildi
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İHA'nın haberine göre, Şişli Asayiş Büro Amirliği polisleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahsın evine baskın düzenledi. Operasyonda 11 kilo 350 gram marihuana ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü Mecidiyeköy’de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarıyla bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, uyuşturucu maddeyi S.K’nın sattığı belirledi. 

Bunun üzerine borç ekipleri yaptığı çalışma sonucunda şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Ardından Evine operasyon düzenleyen polis yaptığı aramalarda, poşetler içerisinde 11 kilo 350 gram marihuana, 1.5 gram kokain, 2 adet de hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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