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Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 4 Eylül Barajı'na, Hafik Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlanan isale hattında inceleme yaptı. Bilgin, kaynakların azalmasıyla kentte şebeke suyu sorunu yaşadıklarını belirterek, "Barajda su bitme noktasında, yaklaşık 1 aylık suyumuz var" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 22:46
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Sivas Belediye Başkanı şehrin bir aylık suyunun kaldığını açıkladı

Belediye başkanı açıkladı. O ilimizin bir aylık suyu kaldı
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Başkanı Bilgin, 4 Eylül Barajı'na, Hafik Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlanan isale hattında inceleme yaptı. Burada süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Bilgin, şunları söyledi:

"Malumunuz uzun bir süredir şehrimizde su sorunu gündemde. Şu an Sivas'ımıza su sağlayan 4 Eylül Barajı’mızda su bitme noktasında. Yaklaşık bir aylık su var. Bu sorun uzun zamandır gündemimizdeydi. Kısa bir süre önce ihalesi gerçekleşti. Firma bir an önce ilk etap olarak 14 kilometrelik alanı yapmak üzere çalışmalara başladı. 

Bu noktada gerek belediye ekibimiz olsun, gerek Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü, gerekse müteahhit firma hızlı bir çalışmayla planladığımız şekilde bitirmeyi planlıyoruz. Çünkü ciddi manada su sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Tavra Deresi’nden aldığımız su, şehrin ihtiyacının yaklaşık 3'de 2'sini karşılıyor. Kalan kısmı da barajdan aldığımız su. Ama yağışlı bir dönem geçirmemize rağmen baraj havzası yeteri kadar su alamadı. Bizler de bu noktada Sivas'ı susuz bırakmamak adına hem Ankara nezdinde hem de yerelde DSİ Bölge Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütüyoruz."

HAFTANIN BİR GÜNÜ SU KESİNTİSİ OLACAK...

Kasım ayı sonu gibi isale hattı çalışmalarının ilk etabının tamamlanacağını söyleyen Başkan Bilgin, "O tarihe kadar su düzenli olarak yetmeyecek gibi. Bu nedenle önümüzdeki süreçte haftanın 1 günü, bölgesel olarak su kesintilerine başlayacağız.

Bu çok arzu ettiğimiz bir durum değil ama kışın daha büyük bir sorun yaşamamak adına önümüzdeki haftadan itibaren belli bir program dahilinde ve planlı şekilde su kesintileri uygulayabiliriz. Biz bu noktada hemşehrilerimizin anlayışını bekliyoruz. Çünkü yaklaşık 2 yıldır üzerinde durduğumuz önemli projelerden bir tanesi. Projenin tamamı ise önümüzdeki yaz tamamlanmış olacak" diye konuştu.  (DHA)

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Abdullah
21.09.2022 23:58
İşinize bakın, az eğlence tertip edin.Barajin yeri zaten yanlıştı ki su toplamamis  
 
B planı yokluğu
21.09.2022 23:23
Yaptığınız en mükemmel ve başarılı olduğunuz şey, vatandaştan sabır ve anlayış. Hukuk ve yönetimde liyakat gerçekten çok önemli.  
 
Sonmez
21.09.2022 23:13
Bunu nasıl becerdiniz? Ülkenin en büyük ırmaklarından birine sahipsiniz!!  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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