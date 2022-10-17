Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kömür satın alacak

Basın İlan’da “2023 yılı kalorifer kömürü alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Sözleşmenin imzalanmasından sonra 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihleri arasında İdarenin talebi üzerine Teknik Şartnamede yer alan adreslere en geç 3 iş günü içinde talep edilen miktarda malın kısmi teslimleri yapılacaktır. İhale konusu malların nakliyesi ve boşaltılması (depo teslimi) Yükleniciye aittir. Bu teslime kadar oluşacak zarar ve ziyandan Yüklenici sorumlu olacaktır

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 07.11.2022 - 10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İthalatçı ise; İthalatçı Kayıt Belgesi, Üretici ise; Uygunluk İzin Belgesi ,Dağıtıcı ise; Herhangi bir ilden alınmış Dağıtıcı Kayıt Belgesi,Satıcı ise; Herhangi bir ilden alınmış Katı Yakıt Satıcısı Belgesi. İsteklinin Bağlı bulunduğu ilgili Belediye başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin Belgesi.

İstekliler bu belgeleri "EKAP Yeterlilik Bilgileri Tablosu"nda beyan edecektir. Belgeler ile ilgili beyanda bulunulmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi olması öngörülen firmalardan Yeterlilik tablosunda beyan ettiği belgelerin aslını veya noter onaylı suretlerini belgelerin sunuluş şekline uygun olarak Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 58/A maddesi gereği idareye sunması istenecektir.