﻿Sivas İl Sağlık Müdürlüğü kıyafet satın alacak

Basın İlan’da, “Özel Güvenlik Görevlileri Kıyafet Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. “ denildi.

Niteliği, türü ve miktarı: 12 Kalem Özel Güvenlik Görevlileri Kıyafet Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. İl Sağlık Müdürlüğü, Sivas Numune Hastanesi, Sivas Devlet Hastanesi, Sivas Ağız Diş Hastanesi, Şarkışla Devlet Hastanesi, Suşehri Devlet Hastanesi, Zara Devlet Hastanesi, Gürün Devlet Hastanesi, Gemerek Devlet Hastanesi, Divriği Devlet Hastanesi, Yıldızeli Devlet Hastanesi, Kangal Devlet Hastanesi.

Siparişin yüklenici firmaya fiili tebliğ tarihinden itibaren tebligatta belirtilen kalemler 45 (kırkbeş) gün içerisinde ilgili sağlık tesislerine teslim edilecektir.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 05.10.2022 - 10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.