Sivas İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

SİVAS İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AKINCILAR

GEMEREK

İMRANLI

ŞARKIŞLA

ALTINYAYLA

GÖLOVA

KANGAL

ULAŞ

DİVRİĞİ

GÜRÜN

KOYULHİSAR

YILDIZELİ

DOĞANŞAR

HAFİK

SUŞEHRİ

ZARA

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.