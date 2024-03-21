Sivas İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.
SİVAS İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
AKINCILAR
GEMEREK
İMRANLI
ŞARKIŞLA
ALTINYAYLA
GÖLOVA
KANGAL
ULAŞ
DİVRİĞİ
GÜRÜN
KOYULHİSAR
YILDIZELİ
DOĞANŞAR
HAFİK
SUŞEHRİ
ZARA
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.