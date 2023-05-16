Sivas maçı öncesi Galatasaray'da büyük tehlike

Şampiyonluk yolunda kritik İstanbulspor maçına çıkacak Galatasaray'da akıllar Sivas mücadelesinde.

Sivas maçı öncesi Galatasaray'da büyük tehlike

İstanbulspor ile bu akşam karşılaşacak olan Galatasaray'da 4 isim sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de İstanbulspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da liderlikteki puan farkını korumanın hesapları yapılıyor.

Sarı-kırmızılı takım an itibariyle şampiyonluk yolundaki rakiplerinden 5 puan önde yer alıyor.

Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rashica ve Sergio Oliviera kart sınırında bulujnan isimler.

Bu isimler maçta sarı kart görmeleri halinde Sivasspor karşısında sahaya çıkamayacak.


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