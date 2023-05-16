Sivas maçı öncesi Galatasaray'da büyük tehlike

İstanbulspor ile bu akşam karşılaşacak olan Galatasaray'da 4 isim sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de İstanbulspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da liderlikteki puan farkını korumanın hesapları yapılıyor.

Sarı-kırmızılı takım an itibariyle şampiyonluk yolundaki rakiplerinden 5 puan önde yer alıyor.

Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rashica ve Sergio Oliviera kart sınırında bulujnan isimler.

Bu isimler maçta sarı kart görmeleri halinde Sivasspor karşısında sahaya çıkamayacak.



