Sivas otogarında unutulan çanta paniği

İHA

Olay kent merkezi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan otogarda meydana geldi.

Yolculardan biri çantasını unutunca durumdan şüphelenen vatandaş hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik tedbiri aldıktan sonra bomba imha uzmanı çağırdı.

Olay yerine gelen uzman ekip, uzaktan fünye ile çantayı patlattı. Patlatılan çantanın içerisinden yağ, salça ve badem çıktı. Çantanın içerisinden çıkanları görenler rahat bir nefes aldı.