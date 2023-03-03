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Sivasspor kafilesi İstanbul'da

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak DG Sivasspor, İstanbul'a ulaştı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 14:20
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Sivasspor İstanbul'a geldi

Sivasspor kafilesi İstanbul'da
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Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı mücadele için 23 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla İstanbul'a gitti.

Kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:
"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Alaaddin Okumuş, Dimitrios Goutas, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Mehmet Albayrak, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Kader Keita, Charis Charisis, Samuel Saiz, Max Gradel, Clinton N'Jie, Ahmed Musa, Emre Gökay, Jordy Caicedo, Leke James, Karol Angielski."

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