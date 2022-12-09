﻿Sivas’ta 2 koli yardım için intihar girişimi

SELCEN KÜÇÜKÇONĞAR - SİVAS / YENİÇAĞ

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Meraklı vatandaşlar ise çatıya çıkan kişiyi film izler gibi izledi. Simitçi olduğu öğrenilen İbrahim A.'nın epilepsi hastası ve 30 yaşında olduğu bildirildi. İntihar girişiminde bulunan vatandaş Sivas Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk tarafından maddi destek ve sıkıntılarının giderileceği noktasında ikna edilerek çatıdan indirildi.