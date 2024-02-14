Sivas'ta 3'ünü aynı anda görüntülediler! Nesli tükenmek üzere...

Kaynak: İHA
Sivas'ta 3'ünü aynı anda görüntülediler! Nesli tükenmek üzere...
Sivas’ta bir köylü, nesli tükenmekte olan ve nadir görülen su samurlarından 3 tanesini aynı anda görüntülemeyi başardı.

Nesli tükenmekte olan türler arasında tehlikeye yakın kategoride yer alan su samuru, Sivas'ta bir köylü tarafından görüntülendi.

Hafik ilçesi Çimenyenice köyü yakınlarında, Kızılırmak kıyısında suda görüntülenen anne ve iki yavrusundan oluşan 3 su samuru, bir arada görüntü verdikten hemen sonra nehre girerek izlerini kaybettirdi.

3 SU SAMURU BİRDEN GÖRÜNTÜLENDİ

O anları ise yaban hayatı fotoğrafçısı Mustafa Arslan, görüntüledi. Üç su samurunun aynı anda görülmesinin büyük bir şans olduğunu ifade eden Arslan, su samurlarının çoğunlukla gece hareket eden bir canlı olduklarını ve hayatının çoğunu su ve suya yakın bölgelerde geçirdiklerini belirtti.

"GÖRMEYİ BAŞARANLAR OLDUKÇA ŞANSLI"

Su samurlarının bu nedenle insanlara pek fazla gözükmediklerini aktaran Arslan, "Genellikle balıkçılar görürler. Bu nedenle görüntülenmeleri ilgi geçiyor. Zararsız kendi halinde canlılardır. Bunları görmeyi başaranlar kendilerini oldukça şanslı olarak görebilir" dedi.

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