Sivas'ta ahıra giren vaşak kamerada

Olay, Zara'da büyükbaş hayvanların bulunduğu bir ahırda meydana geldi. Ahır sahipleri, sabah saatlerinde ahıra girdiklerinde çatıdan giren bir vaşak ile karşılaştı. Hayvanlara zarar vermeyen vaşak, ahır sahipleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bir süre ahırda kalan vaşak, daha sonra kendiliğinden ahırdan çıkarak doğal yaşamına döndü.

Ahır sahipleri, vaşak ziyaretinden dolayı şaşkınlıklarını dile getirirken, bu anları cep telefonu kamerasıyla ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmediler.