Sivas'ta ahıra giren vaşak kamerada

Kaynak: DHA
Sivas'ta ahıra giren vaşak kamerada
Sivas'ın Zara ilçesinde bir vaşak, çatıdan ahıra girerek ahır sahiplerini şaşırttı.

Olay, Zara'da büyükbaş hayvanların bulunduğu bir ahırda meydana geldi. Ahır sahipleri, sabah saatlerinde ahıra girdiklerinde çatıdan giren bir vaşak ile karşılaştı. Hayvanlara zarar vermeyen vaşak, ahır sahipleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bir süre ahırda kalan vaşak, daha sonra kendiliğinden ahırdan çıkarak doğal yaşamına döndü.

Ahır sahipleri, vaşak ziyaretinden dolayı şaşkınlıklarını dile getirirken, bu anları cep telefonu kamerasıyla ölümsüzleştirmeyi de ihmal etmediler.

sivasta-ahira-giren-vasak-kamerada-37059-1-001.jpg

sivasta-ahira-giren-vasak-kamerada-37059-2-001.jpg

sivasta-ahira-giren-vasak-kamerada-37059-001.jpg

Son Haberler
AKP tarihteki yerini alır, CHP ise!.. Yazarlar
AKP tarihteki yerini alır, CHP ise!..
Gökhan Zan, Sinan Oğan ve Erdoğan Yazarlar
Gökhan Zan, Sinan Oğan ve Erdoğan
CHP bu şansı iyi değerlendirmeli Yazarlar
CHP bu şansı iyi değerlendirmeli
CHP’li Belediyelerin Öncelikleri Yazarlar
CHP’li Belediyelerin Öncelikleri
Madalyalı Şehir: Kahramanmaraş Yazarlar
Madalyalı Şehir: Kahramanmaraş
Milliyetçiler yok mu? Yazarlar
Milliyetçiler yok mu?
İLAN T.C. İZMİR 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
İLAN T.C. İZMİR 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN