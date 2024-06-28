Sivas'ta babasının kullandığı traktör sonu oldu

Kaynak: DHA
Sivas'ta babasının kullandığı traktör sonu oldu

Sivas'ta babasının kullandığı traktörün çarptığı çocuk öldü.

Babasının kullandığı traktör sonu oldu

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, babası Ozan Çakmak tarafından kullanılan traktörün altında kalan dört yaşındaki Timur Ali Çakmak, yaşamını yitirdi.

Trajik olay, dün akşam Gökdere köyünde gerçekleşti. Evinin önünde 58 ACK 983 plakalı traktörüyle saman taşıyan Ozan Çakmak, küçük oğlu Timur Ali'ye çarptı.

Baba Çakmak'ın hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber vermesi üzerine, olay yerine gelen ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Timur Ali, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük Çakmak'ın cenazesi hastane morguna alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Timur Ali Çakmak'ın cenazesinin, köyünde defnedileceği bildirildi.

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