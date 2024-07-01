Sivas'ta bulunan gizemli balta Berlin'de ortaya çıktı

Kazı başkanı Alman arkeolog Kurt Bittel tarafından Almanya’ya kaçırıldığı düşünülen bu değerli eser, yıllar sonra Berlin Önasya Müzesi’nde ortaya çıktı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde 1940 yılında gerçekleştirilen kazıda ortaya çıkarılan Hitit Tören Baltası, o dönemde arkeoloji camiasında büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak bu önemli eser, kısa süre sonra yurt dışına götürüldü. Sivas Şarkışla Âşık Veysel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Deniz Karakurt, Hitit Tören Baltası’nın izini sürerek Berlin Önasya Müzesi’nde bulunduğunu tespit etti.

HİTİT TÖREN BALTASI’NIN BERLİN’DE ORTAYA ÇIKIŞI

Öğretim Üyesi Deniz Karakurt, eserin Berlin Önasya Müzesi’nde sergilendiğini belirterek, “Hitit Tören Baltası, Şarkışla yakınlarındaki Döllük köyünde bulundu ve kazıdan sonra yurt dışına götürüldü. Ancak bu parça, Türkiye'de hiçbir zaman sergilenmedi veya varlığına dair bir bilgi verilmedi. Almanya’da yapılan araştırmalar sonucunda, 1960’lı yıllara ait el yazısıyla yazılmış envanter kaydı ortaya çıktı” dedi.

BERLİN’E GÖTÜRÜLEN DİĞER ESERLER

Deniz Karakurt, sadece Hitit Tören Baltası’nın değil, birçok eserin de Almanya’ya götürüldüğünü ifade etti. “Envanter kayıtlarını incelediğimizde, Şarkışla'dan gitmiş birçok eserin varlığına dair kayıtlar bulduk. Bu kazıyı yürüten Alman arkeolog Kurt Bittel’in adı, envanter kayıtlarında geçiyor. Bittel, dürüst bir arkeolog olarak biliniyor ve bulduğu eserleri Türk devletine teslim eden biri olarak tanınıyor. Ancak bazı eserleri devlete teslim ederken, bazılarını ise yurt dışına kaçırmış gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

KÜLTÜR BAKANLIĞINA YAPILACAK BAŞVURU

Deniz Karakurt, bu konuda atılması gereken adımlar hakkında da bilgi verdi: “Kültür Bakanlığına bir dilekçeyle eserlerin bulunduğu ve envanter kayıtlarının varlığı bildirilmelidir. Bu PDF formatındaki envanter kaydını Kültür Bakanlığına iletmek gerekiyor. Ardından devletimizin nasıl bir girişimde bulunacağını ve bu konuda nasıl bir sonuç elde edileceğini bilemiyoruz. Ancak bu eserlerin Türkiye’ye geri getirilmesi için çaba sarf edilmelidir.”

Sonuç olarak, 1940 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bulunan Hitit Tören Baltası, Berlin Önasya Müzesi’nde ortaya çıkmasıyla yeniden gündeme geldi. Bu tarihi eserin Türkiye’ye geri getirilmesi için çalışmaların başlatılması bekleniyor.