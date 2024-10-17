Sivas'ta deprem (17 Ekim 2024)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın verilerine göre; Sivas'ın merkezinde deprem saat 11.29’da 4.7 büyüklüğünde oldu. Yerin 10.57 km altında gerçekleşen deprem, çevre illerden de hissedildi.

Aynı noktaya yakın olan bir konumda ikinci deprem meydana geldi. Depremin derinliği 22.98 olarak kaydedilirken, saat 11.39’da 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi, 11.29’da gerçekleşen depremin yerin 3.6 km altında Sivas’ın Akbınar ilçesinde olduğunu açıkladı. 4.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldiği de belirtildi. 2. deprem ise Kandilli tarafından yapılan paylaşımda 4.2 büyüklüğünde 3.6 km derinlikte saat 11.39’da oldu.

BAKANLARDAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin X hesabında paylaşımda bulundu. Yerlikaya, “Sivas’ta 4.7 ve on dakika arayla 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.” dedi.

Sivas’ta 4️⃣.7️⃣ ve on dakika arayla 4️⃣.1️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı.



İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun… pic.twitter.com/mNSxSXM6iT — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 17, 2024

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerin sonrasında herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediğini belirtti. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sivas'ta meydana gelen depremler sonrasında herhangi bir olumsuzluk bildirilmemekle birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." bilgisini verdi.

VALİ ŞİMŞEK'TEN PAYLAŞIM

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ise X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"İlimiz merkezli 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum İl genelinde taramalarımız devam etmekte olup ,şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir Allah ülkemizi her türlü afetten korusun"