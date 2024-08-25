Sivas’ta düğüne gidenleri taşıyan midibüs devrildi. 27 yaralı

Kaynak: DHA
Sivas’ta düğüne gidenleri taşıyan midibüs devrildi. 27 yaralı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada, 27 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Sızır beldesi yakınlarında meydana geldi. Sızır’dan Gemerek ilçesi yönüne giden Y.N. idaresindeki 06 EKS 341 plakalı tur midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, midibüsteki 27 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri ile ambulans helikopter sevk edildi. Yaralılar, ambulans ve helikopter ile kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

98945-3.jpg

Midibüsteki yolcuların Ankara'dan Sivas'ın Şarkışla ilçesine düğüne geldikleri belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

98945-4.jpg

Öne Çıkanlar
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Christoph Daum dahi miydi deli mi? Büyük sırrını açıkladı
Türkiye hukukta çağ atladı!
Türkiye hukukta çağ atladı!
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Ekonomi uzmanlarından kritik altın açıklaması. Merkez Bankaları da bunu yapıyor!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Son Haberler
Fred hat-trick yaptı Spor
Fred hat-trick yaptı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı Gündem
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı
Fred durmuyor Fenerbahçe atıyor Spor
Fred durmuyor Fenerbahçe atıyor
Dzeko sıfırdan attı Spor
Dzeko sıfırdan attı
CHP'li Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı Gündem
CHP'li Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı
Iğdır’da apartman alev alev yandı Gündem
Iğdır’da apartman alev alev yandı
Siirt'te çaya giren çocuk boğuldu Gündem
Siirt'te çaya giren çocuk boğuldu