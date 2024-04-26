Sivas'ta görme engelli yaşlı adam balkondan düşerek hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan dört katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gürdaş, eşi evde olmadığı sırada bilinmeyen bir nedenle balkona çıktı. Dengesini kaybeden talihsiz adam, beton merdivene düşerek hayatını kaybetti.

Olay yerine ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Gürdaş'ın hayatını kaybettiğini teyit etti. Polis ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu. Gürdaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.