Sivas’ta uyuşturucu operasyonları

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nün Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 1 ile 30 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek amacıyla operasyonlar yürüttü.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yönlendirmesiyle yapılan bu operasyonlarda, gözaltına alınan kişilerin üzerinde yapılan aramalarda 18 gram metamfetamin, 3 gram bonzai, 5,660 adet sentetik hap, 106 adet ecstasy ve 1 kilo 342 gram esrar bulundu.

Gerçekleştirilen bu operasyonlar sonucunda toplam 53 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.