Sivas'ta iki hafif ticari araç çarpıştı. 7 yaralı

Sivas’ın D-200 kara yolun Yarhisar köyü mevkiinde meydana gelen olayda, Sivas’tan Ağrı'ya seyir halinde ilerleyen G.T.’nin kullandığı 52 AEF 561 plakalı hafif ticari araç, Sivas'tan Gaziantep'e doğru seyir halinde ilerleyen Ş.A.’nın kullandığı 27 AIG 696 plakalı hafif ticari araca arkadan hızla çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

7 KİŞİ YARALANDI

Kaza yerine itfaiye ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Yaşanan kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.