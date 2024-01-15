Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı
Sivas’ta iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Altuntabak Mahallesi 4'üncü ve 15'inci sokak kesişimin de meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, E.B. yönetimindeki 58 NZ 490 plakalı Opel marka otomobil ile İ.E. idaresindeki 58 DR 707 plakalı Tofaş marka otomobil iki sokağın kesişimin de çarpıştı.

Kazada İ.E. ve yanında yolcu olarak bulunan H.A., İ.Ö., H.B. ve H.A. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis, ve itfaiye ekipleri gönderildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan sürücü İ.E.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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