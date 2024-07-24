Sivas'ta kaçak silah operasyonu

Sivas Emniyet Müdürlüğü'nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlar, silah ve mühimmat kaçakçılığını önlemeye yönelikti. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yapılan eş zamanlı baskınlarda, 7 konut, 1 işyeri ve 4 araçta arama yapıldı.

Bu aramalarda, 3'ü kurusıkı olmak üzere toplam 6 kaçak tabanca ve 12 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 7 kişiye, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yasadışı silah ve mühimmat ticaretine karşı kararlı mücadelenin devam edeceğini vurguladı.