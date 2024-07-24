Sivas'ta kaçak silah operasyonu

Kaynak: İHA
Sivas'ta kaçak silah operasyonu

Sivas'ta gerçekleştirilen polis operasyonlarında 6 adet kaçak tabanca ele geçirildi ve 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü'nün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonlar, silah ve mühimmat kaçakçılığını önlemeye yönelikti. Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yapılan eş zamanlı baskınlarda, 7 konut, 1 işyeri ve 4 araçta arama yapıldı.

Bu aramalarda, 3'ü kurusıkı olmak üzere toplam 6 kaçak tabanca ve 12 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 7 kişiye, 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yasadışı silah ve mühimmat ticaretine karşı kararlı mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

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