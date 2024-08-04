Sivas'ta yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sivas'ta yangın

Sivas'ta rüzgarın etkisiyle yayılan yangın yüzlerde dönüm alanda etkili oldu.

Sivas'ın Gürün ilçesi kırsalında, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, arıcılık yapılan yüzlerce dönüm otluk alanda etkili oldu.

Edinilen bilgilere göre, yangın öğle saatlerinde ilçe sınırları içerisindeki Kazören yaylasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Rüzgar ve zemindeki kuru otların etkisiyle hızla yayılan yangın, geniş bir alanda etkili oldu.

Yangına ilk müdahaleyi, yakın köylerde yaşayan köy sakinleri yaptı.

Köy sakinleri, traktörlerle yangının yayılmasını önlemek için toprağı sürdü.

Ardından Orman ekipleri yangına müdahale etti.

Yangından etkilenen bölgede yaygın olarak arıcılık yapıldığı ve çevre köylerin hayvanlarını otlattığı öğrenildi.

Yangının daha fazla yayılmasını önlemek için çalışmalar devam ediyor.

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