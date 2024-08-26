Sivas’ta kaçakçılık operasyonu

Sivas’ta polis ekipleri kaçakçılara yönelik iki ayrı operasyon düzenledi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 14 adet sikke, 6 bin 800 dal doldurulmuş makaron, 40 kilogram açık kıyılmış tütün, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 6 kilogram bandrolsüz paket tütün, 174 kutu 34 bin 800 dal bandrolü sökülmüş boş makaron, 50 adet elektronik sigara likiti, 230 adet elektronik sigara, 28 kutu nargile tütünü, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ve 1 adet 10 santimetre uzunluğunda kama ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan iki şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.