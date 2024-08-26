Sivas’ta kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İHA
Sivas’ta kaçakçılık operasyonu

Sivas’ta polis ekipleri kentin farklı noktalarında iki ayrı kaçakçılık operasyonu düzenledi. Operasyonlarda kaçak tütün, elektronik sigara ve sikkeler ele geçirildi.

Sivas’ta polis ekipleri kaçakçılara yönelik iki ayrı operasyon düzenledi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 14 adet sikke, 6 bin 800 dal doldurulmuş makaron, 40 kilogram açık kıyılmış tütün, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 6 kilogram bandrolsüz paket tütün, 174 kutu 34 bin 800 dal bandrolü sökülmüş boş makaron, 50 adet elektronik sigara likiti, 230 adet elektronik sigara, 28 kutu nargile tütünü, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ve 1 adet 10 santimetre uzunluğunda kama ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan iki şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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