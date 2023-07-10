Sivas'ta kamyonla hafif ticari araç çarpıştı 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Şarkışla'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Sivas'ta kamyonla hafif ticari araç çarpıştı 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Sivas-Kayseri kara yolunda seyir halinde olan B.B. yönetimindeki 46 KV 789 plakalı hafif ticari araç, Cemel Beldesi Kavşağı'na geldiğinde H.K. (39) idaresindeki 58 TR 033 plakalı vinçli kamyonla çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü B.B. ile yanında bulunan O.B. kaza yerinde yaşamlarını yitirirken, D.B. (20), Ö.B. (10) ve F.B. (43) yaralandı.

Yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak yaralılardan Ö.B. doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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