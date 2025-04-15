Sivas’ta park halindeki TIR alev topuna döndü! Sürücünün feryadı yürekleri dağladı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sivas’ta park halindeki bir TIR alevlere teslim oldu. Sürücünün aracının yandığını görünce döktüğü gözyaşları ve feryadı yürekleri dağladı.

Olay, Sivas’ın Gürün ilçesindeki bir dinlenme tesisinde gerçekleşti. 55 yaşındaki M.D., istirahat etmek için TIR park etmişti.

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Sabah saatlerinde araçtan gelen koku üzerine durumu fark eden sürücü, bir anda başlayan yangınla şoke oldu. TIR, kısa sürede alev topuna döndü.

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İhbar üzerine Gürün, Darende ve Malatya’dan itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmekte zorlansa da alevleri kontrol altına aldı; ancak tır kullanılamaz hale geldi.

TIR'ın dorsesinde yangın çıktıTIR'ın dorsesinde yangın çıktı

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Sürücünün gözyaşları içindeki çaresiz feryadı, çevrede bulunanları derinden etkiledi. Yangının başlangıç anı, tesisin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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TIR, otobüs, otomobil birbirine girdi! Ortalık yangın yerine döndüTIR, otobüs, otomobil birbirine girdi! Ortalık yangın yerine döndü

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