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Sivas'ta tır ve otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 12:14
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Sivas'ta tır ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sivas'ta tır ve otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
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İran uyruklu Mahdi Sarbakhshi (36) idaresindeki 37 AA 465 yabancı plakalı tır, Kayseri-Sivas kara yolu Pınarbaşı Kavşağı'nda, Ramazan Yıldız'ın (42) kullandığı 23 DE 360 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ile aracında bulunan Bayram Demirci (52) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. (AA)

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