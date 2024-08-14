Sivas’ta trafik kazası. Yaya ağır yaralandı

Kaynak: DHA
Sivas’ta trafik kazası. Yaya ağır yaralandı

Sivas’ta yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı 44 yaşındaki H.D ağır yaralandı.

Saat 20.30 sıralarında Kızılırmak Mahallesi Aksu Parkı yakınlarında meydana gelen kazada, S.T.’nin kontrolündeki 58 AFJ 034 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan H.D'ye hızla çarptı.

Kazanın haber verilmesi sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan H.D. ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan H.D. tedavi altına alındı. H.D'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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