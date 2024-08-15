Cezaevinden çıktığı gün ortalığı tekrar birbirine kattı

Bu görüntülerin internete düşmesinin ardından harekete geçen güvenlik güçleri, Yılmaz K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. İfadelerinin alınmasının ardından mahkemeye çıkarılan şahıs, ilk duruşmada serbest bırakıldı.

Ancak serbest kalmasının hemen ardından, Yılmaz K. evinin bulunduğu mahalleye dönerek, kendisini görüntüleyen kişilere hakaret ve tehditlerde bulundu. Bu tehditler arasında, videoları çeken kadınları öldürme tehdidi de vardı. Bu olay üzerine tekrar gözaltına alınan Yılmaz K., ikinci kez mahkemeye sevk edildi ve bu sefer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cezaevinde geçirdiği 12 günlük sürenin ardından serbest bırakılan Yılmaz K., evine döndü. Ancak bu kez, mahkeme kararıyla başkasına verilen köpeğini geri istemek için apartmanının çatısına çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Yılmaz K., köpeğini geri alamazsa intihar edeceğini söyleyerek tehditlerde bulundu.

Polis ekipleri, Yılmaz K.'yi ikna etmek için çeşitli yöntemler denedi. Sonunda, Yılmaz K.'ya, sahiplendirilen köpeğe benzer bir köpek gösterildi. Ancak Yılmaz K., bu köpeğin kendisine ait olmadığını anlayarak direnmeye devam etti. Yaklaşık iki saat süren müzakereler sonucunda ikna olan Yılmaz K., polis tarafından güvenli bir şekilde çatıdan indirildi ve gözaltına alındı.