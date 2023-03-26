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Uyuyan köpeğin üstüne taş attı. O anlar kameraya yansıdı

Sivas'ın Divriği ilçesinde kaldırım kenarında uyuyan köpeğe bir kişinin taş fırlatması tepkilere neden oldu.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 13:23
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Sivas'ta uyuyan köpeğin üstüne taş attı

Uyuyan köpeğin üstüne taş attı. O anlar kameraya yansıdı
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İHA'da yer alan habere göre; Olay, Divriği ilçesi Güllübağ Mahallesi Garipbaba Caddesi üzerinde yaşandı.

Cadde üzerinde bir yaşayan bir şahıs kaldırımda kenarında uyuyan bir köpeğe elinde taşla yaklaştı.

Şahıs elindeki taşı sert bir şekilde uyuyan köpeğe fırlattı.

Taşın kendisine gelmesiyle canı yanan köpek uykudan uyanarak can havliyle bulunduğu yerden hızlıca kaçtı. Şahıs fırlattığı taşı yeniden eline alarak köpeğin peşinden gitti.

Güvenlik kameralarına yansıyan olay sosyal medyada büyük tepki çekti.

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