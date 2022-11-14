14 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta seyir halinde bir otomobil ile yolcu otobüsü sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 10:14
Takip Et

Sivas’ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
+
Aa
-

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas- Erzincan Karayolu Kılavuz kavşağında meydana geldi.

Ömer Harun Taşdelen (29) idaresindeki 58 NH 353 plakalı otomobil, Y.E. yönetimindeki Turgut Reis firmasına ait 34 YB 999 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan M.B.T yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otobüsü şoförünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
1
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Cemal Enginyurt’tan zehir gibi açıklama. Sedat Peker’i etiketleyerek paylaştı
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
2
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
﻿Öğretmenlere iyi haber. AYM'den anlamlı karar
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
3
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
﻿Şahan Gökbakar’dan kırıp geçiren video. Soylu’nun katıldığı deprem tatbikatında Edis’in Martılar şarkısı çalmıştı
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
4
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı gerçekleşti. İş dünyasından saldırıya sert tepki geldi
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
5
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Akşener'den İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
6
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Adalet Bakanı, İstiklal'deki terör saldırısının ayrıntılarını anlattı. Bir kadın bankta 45 dakika kadar oturuyor
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
7
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Sedat Peker'in kaos açıklamaları gündem oldu. Halk düşmanı teröristlerin kanlı saldırısından sonra Sedat Peker'in o videosu tıklanma rekoru kırdı
﻿Brent petrolün varil fiyatı 95,53 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 95,53 dolar
﻿Brent petrolün varil fiyatı 95,53 dolar
﻿Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasına 9 tutuklama
﻿Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasına 9 tutuklama
﻿Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasına 9 tutuklama
﻿İran’da ‘Mahsa Amini’ idamı
﻿İran’da ‘Mahsa Amini’ idamı
﻿İran’da ‘Mahsa Amini’ idamı
﻿İstiklal Caddesi'nde banklar kaldırıldı
﻿İstiklal Caddesi'nde banklar kaldırıldı
﻿İstiklal Caddesi'nde banklar kaldırıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.