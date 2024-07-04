Sivas’ta yolcu otobüsünün çarptığı yaya öldü

Sivas- Erzincan karayolu Seyfebeli mevkisinde meydana gelen olayda, İrfan Akyüz’ün kullandığı 24 FD 325 plakalı yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Selvi'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Osman Selvi yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Osman Selvi, ilk müdahalesinden sonra Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşlı adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle yol, bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.