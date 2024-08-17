Sivas'tan Kayseri baskını. Anadolu derbisinde nefesleri kesen son

Trendyol Süper Lig’in 2. hafta mücadelesinde Kayserispor ile Sivasspor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Sivasspor, geriden gelerek maçı 2-1 kazandı.

Maçın 14. dakikasında Kayserispor, Miguel Cardoso’nun golüyle 1-0 öne geçti. Ancak Sivasspor, bu gole 17. dakikada Uros Radokovic ile yanıt vererek skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının başında tekrar sahneye çıkan Uros Radokovic, Sivasspor’u 2-1 öne geçiren golü kaydetti.

VAR İNCELEMESİ 4.5 DAKİKA SÜRDÜ

Kayserispor’un 90+1. dakikada Boa Morte ile bulduğu gol, 4.5 dakikalık VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi ve maç bu skorla sona erdi.

Sivasspor’da Uğur Çiftçi, 74. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Sivasspor, puanını 4’e yükseltti. İlk haftayı BAY geçen Kayserispor ise ilk maçında puanla tanışamadı.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Eyüpspor’u konuk edecek. Kayserispor ise Konyaspor deplasmanına gidecek.