Milli takım namağlup Avrupa şampiyonu

Düzenleme: Kaynak: AA
Milli takım namağlup Avrupa şampiyonu

Avrupa Şampiyonası'nda finalde İtalya'yı 3-2 yenen Türkiye 20 yaş altı Kadın Milli Voleybol Takımımız, namağlup Avrupa şampiyonu oldu!

Türkiye 20 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İtalya'yı 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Bulgaristan ve İrlanda'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda grubunu 7'de 7 yaparak lider bitiren ay-yıldızlılar, yarı finalde Polonya'yı mağlup ederek finale yükselmişti.

Milli takım, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da oynanan ve 117 dakika süren final maçında İtalya'yı 22-25, 25-16, 25-19, 17-25 ve 15-11'lik setlerle 3-2 yenerek Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

TÜRKİYE-İTALYA: 3-2
SALON: Hristo Botev
HAKEMLER: Atanas Varbanov (Bulgaristan), Theodora Kyriopoulou (Yunanistan)
TÜRKİYE: Liza, Bilge, Beren, Eylül, Begüm, Dilay, İlayda Naz (L), Helin (L) (Bianka İlayda, Nisan, Şevval, Selin, Selen)
İTALYA: Sassolini, Piomboni, Monaco, Adigwe, Bosso, Manfredini, Bardaro (L) (Moroni, Magnabosco, Micheletti, Esposito, Ndoye)
SETLER: 22-25, 25-16, 25-19, 17-25, 15-11
SÜRE: 117 dakika

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