Sivil polise “Araçtan inin scootera binin” deyince taksisi bağlandı. Ne zaman bitecek sarı taksi terörü

Taksim’de kısa mesafe yolcu seçen taksi şoförlerine yönelik denetimde sivil polisleri aracına almayan, mukavemet gösteren ve tehditler savuran bir taksi şoförü gözaltına alındı.

Sivil polise “Araçtan inin scootera binin” deyince taksisi bağlandı. Ne zaman bitecek sarı taksi terörü

Sivil polisler bir taksiciyi durdurarak bulunduğu mesafeye yakın olan Dolmabahçe’ye gitmek istediğini söyledi. Taksici, polise kısa mesafe olduğu için götüremeyeceğini, isterse ismi Martı olan elektrikli scooterla gidebileceğini belirtti.

Sivil polisin ısrarını yanıtsız bırakan taksici, az ileride cezai işlem yapılmak üzere polis ekipleri tarafından durduruldu.

Evraklarının da eksik olduğu iddia edilen taksicinin aracı bağlanmak istedi.

Taksici polis ekiplerine;

"Bak bu aracı bağlasınlar benzin döküp yakmayanın sülalesini s*keyim. Benim 300.000 lira borcum var diyerek polislerin üzerine yürüyünce, polis ekipleri taksiciyi yaka paça gözaltına aldı. Taksici “garibanı mı eziyorsunuz” diyerek polis ekiplerine tepki gösterdi."

Cep telefonu kameralarına yansıyan o görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

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GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerine zor anlar yaşatan Barış Ç., gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Sürücüye fren lambasının yanmamasından 436 TL ve yolcu seçmesinden dolayı 464 TL para cezası kesildi. Taksi ise bağlanarak kapalı otoparka çekildi.

Denetimlerde yolcu seçtiği tespit edilen 3 taksiciye 464’er TL para cezası kesildi.

Öte yandan kent genelinde taksilere yönelik denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

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