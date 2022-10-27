﻿Siyasette Hanımeli...

"Tarihin Kıskandığı Lider Atatürk"ün dünyanın medeni ülkelerinden önce "Türk kadınına seçme-seçilme hakkı" sağ iktidarlar döneminde neredeyse ellerinden alınıyor. 1930 yılında belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakları, 5 Aralık 1934'te anayasa ve seçim kanununda yapılan değişiklikle yapıldığında İngiltere, İsviçre, Japonya gibi ülkelerde bu hak kadına verilmemişti. "Avrupa bizi kıskanıyor"ya... Avrupa ve dünyanın ileri ülkelerinde kadınlar Başbakan, Cumhurbaşkanı, Bakan, Belediye Başkanı oluyor. Küresel şirketlerin yöneticiliklerini yaparken canım memleketimin siyasetinde neredeyse kadının adı yok durumu yaşanıyor. Atatürk'ün partisi CHP'de "Kadın kotası" olmasa birkaç sembolik ismi dahi göremeyeceğiz.

Kurucu Genel Başkanı "Hanımefendi" olan İYİ Parti askeri kışlayı andırıyor. 81 il 900 den fazla ilçede kaç hanım il, ilçe başkanı? Ne yazık ki İYİ Parti erkek egemen parti konumuna getirildi. Şimdileri ilçe il kongreleri yapılıyor. Seçim öncesi teşkilat da boşluk olmaması için kurultaya gidilirken; milletvekili adayı olacak yöneticilerin aday olmaması isteniyor. Güzel ama hanım adaylara güçlük çıkarılıyor. Delege yapılmadığına dair iddialar var. en üzücü haber ise İstanbul. Güngören'den geldi. Mevcut ilçe başkanı Av.Pelin Selintepe Turan... Diğer aday ise Fadime Şimşek... Rekabetten kalite doğar. Ancak mevcut yönetim ile diğer adaylar arasında rekabet eşitliği olmadığına dair ciddi iddialar var. Pazar günü yapılacak kongrede umarım yarış eşit şartlar altında gerçekleşir. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in hanımelinin değdiği partide hanımlara öncelik tanınmasa da eşitlik sağlanmalıdır.

"Milli Görüş"te kadınların çok emeği vardır. Refah Partisini ve AKP'yi iktidara taşıyan kadınlardır. Ancak partide "Sembolik" bir başka deyimle "Vitrinlik" birkaç hanım vardır. Hepsi o kadar...

CHP'ye gelince...

CHP örgütü 40 yıldır ilk defa hedefe kilitlenmiş durumda. CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlı Aka liderliğindeki Kadın Kolları olağanüstü çalışıyor. "Kadınsız devrim olmaz" tespitini kanıtlıyorlar. CHP'nin ve diğer gönüllü kuruluşların toplantı ve gösterilerde kadınların sayısı erkekleri ikiye katlıyor.

Yeni Zelanda'da yapılan son seçimde parlamentoda kadınlar erkekleri geçti. Türkiye'de bu mümkün mü? Nüfusumuzun yarısından az fazlası kadınlardan oluşuyor. Öyle ise neden olmasın!..

Bu sütundan "Altılı Masa"ya bir teklifim var. Ucube rejimden güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş esnasında seçim kanunlarında yapılacak değişiklikle siyasette kadın-erkek eşitliği sağlanmalıdır.

Bir gönderme de bizim mahalleye Medya sektöründe kadın sayısının durumu içler acısı... Oysa başta haber mutfağı olmak üzere gazete ve televizyonların yükünü kadınlar çekiyor. Ancak geri planda kalıyorlar. Yönetim kadrosunda azınlıktalar. Oysa "Hanım eli"nin değdiği yerde güzellik, estetik vardır.

Haydi hanımlar devrime...