Siyasette kimlerin kaybedecekleri daha fazla?

Genel seçimlerle yerel seçimler arasında iktidar aleyhine sürekli bir fark oluşuyor… Son 6 seçimi incelediğimizde bu fark çok bariz anlaşılıyor…

Zamanlama olarak birbirlerine yakın seçimleri karşılaştıralım… Mesela 2019 yerel seçimleriyle 2018 genel seçimlerini…

2018 genel seçimlerinde Cumhur İttifakı yüzde 53.6 oy almış… Millet İttifakı ise yüzde 34… Geri kalan oylar HDP ve diğer partilere gitmiş…

Bir yıl sonra yapılan yerel seçimde iktidar cephesi 2 puan gerilemiş, ayrıca büyükşehirlerin 11’ini kaybetmiş…

***

Şimdi de 2014 yerel seçimleriyle 2015 genel seçimlerini karşılaştıralım… İktidar partisinin genel seçimlerde aldığı oy yüzde 49.5… O tarihte MHP muhalefette, yani ittifak yok…

2014 yerel seçimlerine baktığımızda ise iktidar partisinin yüzde 45.5 aldığını görüyoruz… İki seçim arasında 4 puan fark var iktidar partisi aleyhine…

O yerel seçimlerde muhalefet partilerinden CHP, İzmir ve Eskişehir büyükşehir belediyelerini, MHP ise Manisa, Mersin ve Adana büyükşehir belediyelerini kazanmış…

***

Gelelim 2009 yerel seçimleriyle 2011 genel seçim karşılaştırmasına…

Orada da durum çok farklı değil… 2011 genel seçimlerinde iktidar partisi yüzde 49.9 oy almış… Oysa en yakın yerel seçimde, yani 2009’da aldığı oy yüzde 38.8… Aradaki fark 10 puandan daha fazla…

Yerel ve genel seçimler arasında iktidar aleyhine oluşan fark bu iki seçimde de kendini gösteriyor…

***

Benzer tablo önümüzdeki yerel seçimlere de yansır mı?

Normal şartlarda yansıması beklenebilir ama bu defa karşısında morali çok bozulmuş, kendi aralarındaki iyi ilişkileri çok ağır zedelenmiş bir muhalefet var…

Muhalefet, önümüzdeki yerel seçimlerden çok, pişmanlıklarını, son seçimlerde kimin kime daha çok zarar verdiğini anlatmakla ve ispata çalışmakla meşgul… Parti içi iktidarları tahkim etmek için parti dışı gerekçeler bulma çabası, ittifakta büyük aşınmalara yol açmış durumda…

Haklı haksız tartışmasına girmeden değerlendirelim… Kimi parti sözcülerinin konuşmalarına bakıldığında yeniden ittifak ihtimalinin azaldığı görülüyor… Eğer bu konuşmalar, pazarlığı arttırmaya yönelik, bağlayıcılığı az türden konuşmalarsa, bunların parti tabanlarında oluşturduğu travma ve kopuşları fark etmemeleri, büyük bir handikap doğuracak…

Bu dağınık, hedefsiz ve moralsiz görüntünün yerel seçimlerden başarı hikâyesi çıkarması pek kolay gözükmüyor… Geçmişteki yerel-genel seçimler arasında muhalefet lehine gerçekleşen rakamlar dışında!..

***

Görünen o ki, muhalefeti önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili umutlandıracak tek gelişme, ülkedeki ekonomik durum!..

Vatandaş her genel seçimde iktidara verdiği büyük krediyi nispeten de olsa esirgeyebilecektir… Ekonomideki ağır şartlar seçmende ‘hesap sorma duygusu’ oluşturduğunda, seçmen, elindeki tek silahı, ‘sandıkta cezalandırma’yı tercih edebilecektir…

Muhalefetin moralsiz ve dağınık görüntüsüne rağmen yerel seçimlere dönük bir parça ümidi olacaksa, o ümit de ekonomideki bu şartların sürme ihtimalindedir ne yazık ki…

Her şeye rağmen iktidar, önümüzdeki seçimlerde tasasız sayılabilir… Çünkü moral dışında kaybedecek pek bir şeyi yok… Ama muhalefetin büyükşehirleri var…