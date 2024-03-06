Siyasi liderler de dahil herkesin kişisel bilgileri 150 liraya satışta. Veri hırsızlığında son nokta

Uzun süredir sosyal medyada vatandaşların kişisel verilerin sızdırıldığı, belirli bir para karşılığında satıldığı, bu yaşananlara rağmen yetkili makamların bu konuda harekete geçmediği iddiaları sürüp gidiyor.

Sosyal medyada yüzlerce hesap, bütün Türkiye’nin verilerinin uygun fiyatlarla alınabileceğine yönelik reklamlar yaparak vatandaşları sitelerine üye yapmaya çalışıyor.

T24’den Cengiz Anıl Bölükbaş’ın haberine göre, sadece 150 TL karşılığında, bütün Türkiye’nin nüfus bilgilerine gerçekten ulaşmak mümkün.

150 TL KARŞILIĞINDA SİYASİLERİN EV ADRESLERİNE KADAR ÖĞRENİLEBİLİYOR

Siyasilerin oturduğu ev adreslerinden, vatandaşların özel sağlık bilgilerine, kişisel telefon numaralarından, T.C. kimlik numaralarına kadar her türlü bilgiyi para karşılığı belirlenen site üzerinden araştırabiliyorsunuz.

PANELDEN SAHTE KİMLİK OLUŞTURMAK BİLE MÜMKÜN

Bilgilerin güncelliğini kontrol etmek için yakın çevrede bulunan, kısa süre önce adres değiştiren veya sağlık raporu alan insanların bilgileri sorgulandığında da yüzde yüz doğru sonuçlar çıktığı görülebiliyor. Panel size sadece var olan kişilerin bilgilerini sunmuyor, ayrıca panelden sahte kimlik oluşturmak da mümkün.

Sosyal medyada yüzlerce hesap, vatandaşların kişisel verilerine para karşılığı ulaşılabileceği yönünde reklamlar yapıyor. Bu hesaplarla iletişime geçildiğinde, bazılarının dolandırıcılık amacıyla kurulduğunu, bazılarının eski bilgilere sahip olduğunu anlayabiliyorsunuz.

T 24’den Cengiz Anıl Bölükbaş, yaptığı araştırmaların ardından gerçek ve güncel kişisel bilgilerin sızdırıldığı panel görüntülerini paylaşan bir hesaba ulaştığını iddia etti.

ÇALINAN BİLGİLER SİTE TARAFINDAN SÜREKLİ GÜNCELLENİYOR

Kişisel bilgileri satan kişiyle sitenin güvenilir olup olmadığı konusunun konuşulduğu, satıcının özellikle paneldeki bilgilerin daha önce sızdırılan database'ler olmadığını ve sürekli güncel bilgilerin geldiğini söylediği iddia edildi. Satıcı, daha önce panelin kapatıldığını ve 2 gün önce yeni panel kurduklarını belirtmiş. Satıcı bu durumdan ötürü panelin bazı bölümlerinde dönem dönem bakım yapıldığını ve güncel verilerin eklendiğini vurgulamış.

2 AY ÖNCEKİ İKAMETGAH BİLGİLERİNİN GÖRÜNTÜSÜNÜ ATMIŞLAR

Paneli doğrulama adına satıcı, sistem içerisinden sorguladığı kişilerin kişisel verilerinin görüntülerini T 24 ile paylaştı. Buna karşılık görüntülerin geçmiş döneme ait olabileceğini ifade eden yetkililer, programın güvenirliliğini test etmek istediklerini belirtti. Bunun üzerine T 24’den Cengiz Anıl Bölükbaş, vatandaşların bilgisini sızdıran kişilere kendi ismini verdiğini iddia ederek, ikametgâh bilgilerini istediğini belirtmiş. Bunun üzerine satıcı, Bölükbaş’ın yaklaşık 2 ay önce değiştirdiği güncel ikametgâh bilgilerinin görüntüsünü atmış.

HAFTALIK, AYLIK, YILLIK VE SINIRSIZ PAKETLER VAR

Görüntülerin yollanmasının ardından satıcıya panele üyelik işlemlerini sorduklarını belirten Bölükbaş, “Satıcı, panele üyeliğin haftalık 150 TL, aylık 280 TL, yıllık 450 TL, sınırsız kullanımın da 750 TL olduğunu söyledi. Haftalık paket almak istediğimi belirtmemizin ardından attığı hesap numarasına paranın yollanmasını istedi” ifadelerini kullandı.

“İSTENEN PARAYI YATIRIP PANELE GİRİŞ YAPTILAR”

Bölükbaş, parayı hesaba gönderdikten sonra satıcının bir link attığını ve açılan sayfada hesap oluşturmaları gerektiğinin söylendiğini belirtti. Bölükbaş, “Açılan sayfada hesap oluşturduktan sonra hangi mail adresini kullandığımızı ilettik. Satıcı, gönderdiğimiz paranın hesaba gittiğinin bildirimi geldikten sonra yöneticinin onayıyla birlikte siteye girebileceğimizi dile getirdi. Yaklaşık 1 saatlik bekleyişin ardından satıcı, "Paneli kullanabilirsiniz" diyerek mesaj attı” dedi.

MERNİS BİLGİLERİ DE YER ALIYOR

Bölükbaş, Girdikleri panelde birçok başlığın mevcut olduğunu, Kişisel verilerin yayımlandığı bu panelde, İçişleri Bakanlığı’nın Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ndeki (MERNİS) ad-soyad, T.C. kimlik numarası, aile, soy, adres, hastane bilgileri ile cep telefonu numaraları bilgileri, "MERNİS 2024" isimli sekmede bir aramayla bulunabildiğini aktardı.

Bölükbaş, Panel içerisinde medeni hal, üzerinize olan tapular, nerede çalıştığınız, mesleğinizin ne olduğu, üzerinize kayıtlı olan araçlar ve plakaları, okul ve üniversite bilgileri ve IBAN'ınıza ulaşabildiği bilgisini de aktardı.

SAHTE KİMLİK OLUŞTURULABİLİYOR

Panelde tüm bu bilgilerin dışında, "kimlik oluşturucu" isimli bir sekmenin de yer aldığını söyleyen Bölükbaş, “Bu sekmede istediğiniz bilgilerle yeni bir T.C kimlik kartı oluşturmanız mümkün. Bilgileri girdikten sonra panel size bir kimlik kartı görseli oluşturuyor” ifadelerini kullandı.