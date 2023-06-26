Siyasi partilerin bayramlaşma programı belli oldu

Siyasi partilerin bayramlaşma takvimi belli oldu. 29 Haziran tarihinde Kurban Bayramının ikinci gününde bayramlaşacak olan partiler, hangi partiler ile bayramlaşıp bayramlaşmayacaklarını da açıkladı.

Siyasi partilerin bayramlaşma programı belli oldu

Kurban bayramında bayramlaşacak olan partiler, bayramlaşma programını açıkladı.

Açıklanan bayramlaşma programında bir detay vatandaşların dikkatini çekti.

Cumhur İttifakını oluşturan partilerin hepsinin birbirleri ile görüşmeyecekleri medyaya yansıdı.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramında HÜDA-PAR ile bayramlaşmayan MHP, bu bayramda da HÜDA-PAR ile bayramlaşmama kararı aldı.

Partilerin bayramlaşma programı ise şu şekilde:

AK Parti'de ilk bayramlaşma 09.30'da CHP'yi ziyaret ve kabulle başlayacak, MHP, HÜR DAVA, BBP, İYİ Parti ve diğer partilerle devam edecek.

CHP: AK Parti, MHP, İYİ Parti, DSP, YSP ve Yeşil Sol Parti, Zafer Partisi, Memleket Partisi, DEVA Partisi ve diğer partilerle bayramlaşacak.

İYİ Parti: AK Parti, CHP, Saadet Partisi, Gelecek ve DEVA Partisinin de aralarında bulunduğu partilerle bayramlaşacak.

MHP ise AK Parti, CHP, BBP, DSP ve Yeniden Refah Partisi ile bayramlaşacak.

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