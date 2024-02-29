Siyasi yasaklı kahvehane. Kahveci kavgalardan bıktı siyaset konuşmayı yasakladı. Bakın şimdi ne konuşuluyor

Adana'nın Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi’nde kahvehane işleten Zeki Akkurt, müşterilerinin siyaset, din, dil, ırk tartışmaları nedeniyle sürekli kavga etmesi sonrası bir uygulama başlattı.

‘Bu kahvede siyaset yapmak, din, dil, ırk tartışmak yasaktır’ yazılı uyarıcı kağıtlar hazırlayan Akkurt, bunları iş yerinin içi ve dışındaki gözle görülebilecek her yere bu yazıyı astı.

"YAZILARI ASTIĞIMIZ GÜNDEN BERİ HERHANGİ BİR SIKINTI ÇIKMADI"

Zeki Akkurt, yıllardır kısır döngüye giren bu meseleler yüzünden insanların hem gereksiz sebeplerle aralarının bozulduğunu hem de iş yerinin huzurunun kaçtığını belirtti. Yazıları 1,5 ay önce astığını ve o günden beri herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını söyleyerek Akkurt, “Çok tartışma ve kavga çıkıyor, bu durumun önüne geçebilmek açısından böyle bir karar aldık. Biz bundan yüzde 100 memnunuz. Yazıları astığımız günden beri herhangi bir sıkıntı çıkmadı.

"MÜŞTERİLERİMİ KAYBETTİM"

Kavga ve tartışma olmaması sebebiyle bu durum kahveye gelen vatandaşların da hoşuna gitti. Din, dil, siyaset gibi sebeplerden tartışmalar ve kavgalar çıktı, böyle olunca ben müşterilerimi kaybettim, insanlar birbirlerini kırmıştı. Biz de böyle bir karar aldık. Böyle konular birbirimizi kırmaya değmeyecektir. Bütün kahvehanelerde bu uygulamanın yapılmasını isterim kavganın ve tartışmanın önüne geçiyoruz” dedi.

ARTIK NE KONUŞUYORLAR

Kahvehanenin daimi müşterilerinden 42 yaşındaki Murat Duran ise artık siyaset yerine futbol ağırlıklı sohbetler yaptıklarını anlattı. Duran, “Burada ve çevre genelinde bu konulardan kaynaklı aşırı derecede tartışma oluyordu. Bu uygulamanın yapılması kesinlikle daha iyi oldu. Biz tartışıyoruz, herkes birbirlerinin kalbini kırıyor. Bu konular olmayınca futbol konuşuyoruz, dertleşiyoruz, şakalaşıyoruz. Bizim için daha iyi oldu bu konular. Böylelikle kafamız gayet rahat, sohbetimiz rahatladı, insanlar artık kalp kırmıyor, birbirleriyle vakit geçiriyorlar” dedi.