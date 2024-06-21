Siyasiler ergen oldu. Yapay zeka çıldırdı

Yapay zeka sonunda bunu da yaptı. Son zamanlarda yapay zeka yardımıyla gençliğine dönen ünlü isimlere bu kez Türkiye’nin en önemli siyasileri eklendi. Sosyal medyada viral olan görüntülerde siyasilerin ergenlik halleri canlandırıldı.

İşte Türk siyasetinin en önemli aktörleri ve yapay zekanın hayalindeki ergenlikleri:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş