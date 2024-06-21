Siyasiler ergen oldu. Yapay zeka çıldırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Siyasiler ergen oldu. Yapay zeka çıldırdı

Her şeye el atan yapay zeka bu kez siyasileri gençliğine döndürdü.

Yapay zeka sonunda bunu da yaptı. Son zamanlarda yapay zeka yardımıyla gençliğine dönen ünlü isimlere bu kez Türkiye’nin en önemli siyasileri eklendi. Sosyal medyada viral olan görüntülerde siyasilerin ergenlik halleri canlandırıldı.

İşte Türk siyasetinin en önemli aktörleri ve yapay zekanın hayalindeki ergenlikleri:

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel

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TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

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Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı

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Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu

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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş

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