Siyasiler ergen oldu. Yapay zeka çıldırdı

Yapay zeka sonunda bunu da yaptı. Son zamanlarda yapay zeka yardımıyla gençliğine dönen ünlü isimlere bu kez Türkiye’nin en önemli siyasileri eklendi. Sosyal medyada viral olan görüntülerde siyasilerin ergenlik halleri canlandırıldı.
İşte Türk siyasetinin en önemli aktörleri ve yapay zekanın hayalindeki ergenlikleri:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
CHP Genel Başkanı Özgür Özel
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş