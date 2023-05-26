"Siz teröristsiniz" diye bağırarak önlerini kestiler. Seçim çalışması yürüten CHP'li kadınlara saldırı

Denizli’nin Merkezefendi İlçesi’ne bağlı Sırakapılar Mahallesi’nde seçim çalışması yürüten ve esnaf ziyaretleri gerçekleştiren CHP’li kadınlar saldırıya uğradı. CHP Merkezefendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Işık Kodal ve beraberindeki kadınlar çalışma yürüttükleri sırada bölgedeki bir esnaf "Siz teröristsiniz" diye bağırarak tepki gösterdi.

"Siz teröristsiniz" diye bağırarak önlerini kestiler. Seçim çalışması yürüten CHP'li kadınlara saldırı

(ANKA) Denizli Olay'ın haberine göre CHP’li kadınlar sözlü saldırıya tepki gösterdi. Büyüyen tartışmayı gören vatandaşlar araya girmek istedi. 4 kişi oldukları öne sürülen saldırganlar vatandaşlarla da tartıştı.

Saldırı sırasında mazbata töreninde olan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı olay yerine gitti.

CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan tüm saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

chp-y.jpg

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ise şunları söyledi:

"Bugün Denizli’de hiç istemediğimiz bir olay yaşadık. Değerli kadın kollarımız çalışmalara çıktığında ellerindeki broşürleri dağıtıyorlar. Malum seçim dönemi ve çalışıyoruz.

AKP yöneticisi olduğunu bildiğimiz bir arkadaşımız maalesef kadınlarımızın önünü keserek onlara kadın olmalarına rağmen birçok hakaretler edip bağırıp oradan kovalamaya çalışmış. Bunun üzerine kadınlarımız rahatsız olmuş.

Oradan geçen sağ olsun sağduyulu vatandaşlarımız olaya müdahale etmişler. Şu anda olay polise intikal etmiş durumda. Hakkında şikayetçi olduk. Nasıl Erzurum’da yaptılarsa bu tarz saldırılarını, nasıl Trabzon’da yaptılarsa, nasıl Urfa’da yaptılarsa, Denizli’de de yapmaktan geri kalmıyorlar.

Kaybedeceklerini anlayınca her türlü kötü yüzlerini göstermeye başladılar ama ne kadınlarımızı ne gençlerimizi ne partililerimizi ne de vatandaşlarımızı bu olumsuzluklar yıldırmayacak.

Biz her zamankinden daha fazla çalışacağız. Pazartesi günü barış içerisinde bir ülkeye hep birlikte uyanacağız. Haydi Denizli lütfen sandığa. Bu yapılanlara inat lütfen sandığa."

İlgili Haberler
Seçim çalışması yapan CHP'li kadınlara saldırı
Öne Çıkanlar
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
Yüzellilikler listesindeki gazeteciler ve 28 Mayıs seçimi
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
80 milyon dolarlık vurgunda Fatih Terim gerçeği. Arda neden ağladı? Selçuk'un dramı. Şerafettin Tilki yazdı
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
ASM grup elemanlarına sağlıkçı sıfatı şeref nişanesi olarak verilmeli
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Aile hekimlerine insan kaçakçılığının önünü açacak dayatma
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Oğuzhan Uğur ve ekibinden suçlayıcı haberlere esprili yanıt. "Ensem ona dönük oraya konuşsun" Magazin
Oğuzhan Uğur ve ekibinden suçlayıcı haberlere esprili yanıt. "Ensem ona dönük oraya konuşsun"
Zeytinburnu'nda tramvay TIR'ın dorsesine çarptı Yaşam
Zeytinburnu'nda tramvay TIR'ın dorsesine çarptı
Alexandre Pato'nun yeni adresi belli oldu Spor
Alexandre Pato'nun yeni adresi belli oldu
Kakuleli kek nasıl yapılır? Kakuleli kek tarifinin malzemeleri neler? Keşfet
Kakuleli kek nasıl yapılır? Kakuleli kek tarifinin malzemeleri neler?
Ceviz kabuğu yüklü tır alev alev yandı Güncel
Ceviz kabuğu yüklü tır alev alev yandı
ABD kongre binası baskını davasında karar açıklandı Dünya
ABD kongre binası baskını davasında karar açıklandı