Seçim çalışması yapan CHP'li kadınlara saldırı

Kütahya'da bir pazaryerinde, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için broşür dağıtan CHP Kadın Kolları üyesi kadınlar, bir grubun saldırısına uğradı.

Seçim çalışması yapan CHP'li kadınlara saldırı

Kütahya Merkez Fatih Mahallesi'ndeki kapalı pazaryerinde 28 Mayıs tarihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için çalışma yapan CHP Kadın Kolları üyesi kadınlar, bir grubun sözlü saldırısı ile karşılaştı.

Sözlü başlayan tartışma fiili tartışmaya dönüştü. Aralarında 70 yaşında kadınların da bulunduğu kadınlara saldıran grup, iki kadını yaraladı. Saldırganlar ayrıca kadınların ellerindeki broşürleri yırtarak etrafa saçtı. Hastanede tedavi gören kadınların sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

"BASIN AÇIKLAMASI YUHALANDI"

Yaşanan olayın ardından CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz ve partililer olayı kınamak için pazaryerinde basın açıklaması yapmak istedi. Basın açıklaması sırsında aralarında pazarcı esnafının da bulunduğu bir grup tarafından yuhalandılar.

Grup ile CHP'liler arasında yeniden sözlü tartışmalar ve gergin anlar yaşandı, o anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. Kolluk birimleri tarafları ayırdı.

CHP'li Şahbaz: Bu şekilde saldırı bir terördür

Yapılan saldırıları kınadığını belirten CHP Kütahya İl Başkanı Zeliha Aksaz Şahbaz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu saldırılar, demokrasiye, anayasal düzene, insanlığa karşı yapılan saldırılardır. Kadınlara kalkan eller insanlığa kalkmıştır. Çok daha ağır sonuçları olabilecek bu saldırıları kınıyor, lanetliyoruz. Bizi terörle ilişkilendirerek hedef gösterenler, provokasyon yapanlar bu olayın failleridir. Habur'da seyyar mahkeme kurarak teröristleri aklayanları, ülkeye sokanları, biliyoruz. Bu çirkin saldırılardan medet umanlar elbette kaybedecekler. Bizi yıldıramazlar. Biz demokrasi demeye, insanlık, hak, hukuk, adalet demeye devam edeceğiz.

Arkadaşlarımız burada seçim çalışması yaparken standımız saldırıya uğradı. İçlerinde 70 yaşında olan kadınlarımızın da bulunduğu partililerimiz burada darp edildi. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasiyi getirmek için çalışıyoruz, seçim için çalışıyoruz. Böyle bir saldırıyı kabul etmiyoruz. Bu şekilde saldırı bir terördür, bu siyasi bir terördür. İnsanlık dışı bir davranıştır. Bu şekilde bizleri durduramazsınız. Türk halkının demokrasi isteğini durduramazsınız.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ KASAP: BU İNSANLARI KINIYORUM, LANET OLSUN

Yapılan saldırıyı kınadıklarını ve saldırganlar hakkında şikayette bulunduklarını ifade eden CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Partimizin kadın kolları üyesi kadınlar, pazaryerinde partimizin broşürlerini dağıtırken saldırıya uğradı. Kendileri terör sevici oldukları için broşür dağıtan kadın üyelerimize fiili olarak saldırıda bulundular. Burası özgür, demokrat bir ülke olsun diye uğraşıyoruz. Baharlar gelsin diye uğraşıyoruz. Ama maalesef diğer zihniyet her şeyi terörize etmeye, korku salmaya, bahar ikliminin gelmesine engel olmaya çalışıyor. Bu zihniyet ile Türkiye yönetilemez. Bu zihniyetin mensupları hepsi değil ama bir kısmı bu şekilde. Bu zihniyetin artık sonu gelmiştir. Özgür, demokrat bir Türkiye istiyoruz. Ama siz kadınları dövüyorsunuz, kadın cinayeti işliyorsunuz. Bu insanları kınıyorum, lanet olsun.

İlgili Haberler
Erdoğan ve AKP’nin oy kaybettiği belediyede toplu satış
CHP’nin üniversite öğrencilerine yönelik 'Demokrasi Bileti' uygulaması sürecek
CHP’nin üniversite öğrencilerine yönelik 'Demokrasi Bileti' uygulaması sürecek
CHP’li Faik Öztrak grafiklerle anlattı: Hükümet gider ayak tencerenin dibini sıyırıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Tekirdağ Belediyesi'ne soruşturma. CHP’den sert tepki!
CHP’den seçim tutanağı açıklaması
Öne Çıkanlar
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
19 Mayıs'ta ne oldu? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı önemi nedir?
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
AKP temizlik personelini hemşireden daha değerli görüyor!
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Karanlığa boyun eğme, memlekete sahip çık
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
Gençler Sinan Oğan'a yönelince Erdoğan 19 Mayıs mesajında defalarca "Atatürk ve Türk gençliği" dedi
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
KPSS öğretmen adaylarının hayallerini yine solduracak
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
İstanbul'daki dev final belli oldu. Manchester City Real Madrid'i yerle bir etti! Tarihi fark
Son Haberler
Açılım kurbanı Yüzbaşı ve kardeşinin tabutu başında isyan eden Yarbay: Erdoğan ordudan attı Siyaset
Açılım kurbanı Yüzbaşı ve kardeşinin tabutu başında isyan eden Yarbay: Erdoğan ordudan attı
Rus ordusuna 117 binden fazla sözleşmeli ve gönüllü asker alındı Dünya
Rus ordusuna 117 binden fazla sözleşmeli ve gönüllü asker alındı
Nazilli’de kuyumcuda kavga: 3 yaralı Güncel
Nazilli’de kuyumcuda kavga: 3 yaralı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 2023 19 Mayıs mesajları.. Keşfet
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı’nda gönderilecek mesajlar neler? 2023 19 Mayıs mesajları..
İstanbul'un iki ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon Yaşam
İstanbul'un iki ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon
Kocaeli’deki 19 Mayıs’ta ortalık karıştı. Erdoğan’ın mektubu okununca gençler yuhaladı Güncel
Kocaeli’deki 19 Mayıs’ta ortalık karıştı. Erdoğan’ın mektubu okununca gençler yuhaladı
Artvin'de tünel içinde araç yandı Yaşam
Artvin'de tünel içinde araç yandı