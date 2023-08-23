Sızıntı, operasyon, ordulaşma!!!

Türk güvenlik güçlerinin son 4 yılda yoğunlaştırdığı operasyonlar Doğu ve Güneydoğu ile Irak'taki güçlerini Suriye'ye çeken PKK'yı önemli biçimde enterne etmişti...

Son yıllarda en az 7 bin üyesini operasyonlarda kaybeden PKK'nın 100'e yakın üst düzey yöneticisi ise istihbarat birimlerinin Türkiye, Irak ve Suriye'deki nokta operasyonlarında etkisiz hale getirilmişti...

Hem yurtiçi, hem sınır ötesi operasyonlar ve hem de MİT'in nokta çalışmalarından alınan sonuçlar sadece PKK'yı derin bir sessizliğe gömmemiş, aynı zamanda büyük kuşkular içeren bir eğitim sürecinde olduğunu da deşifre etmişti...

Çünkü örgütte son iki yıldır yaşanan eylemsizlik ve sessizlik son aylarda bir yandan Suriye sınırındaki hareketlilikle bozulurken, diğer yandan yurtiçindeki kıpırdanmalar dikkat çekiyor...

PKK'nın yurtiçine özellikle kadın militanları sızdırdığını kanıtlayan operasyon sonuçları ise çok şaşırtıcı...

Devletin Kuzey Irak'ta örgütü önemli biçimde enterne etmesi, Amanoslar'dan Güneydoğuya kadar neredeyse militan sayısının 50'nin altına düşmesi örgütün yeni kadrolar oluşturmasını engellerken, PKK'nın tüm gücünü topladığı Suriye'de de sızmalar güvenlik güçlerini teyakkuza geçirmiş...

İşte özellikle kadın militanların sızdırıldığını kanıtlayan operasyon sonuçları PKK'nın farklı yapılanmalara yöneldiğinin de kanıtı...



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Nusaybin'de neler oluyor?..

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Terör örgütünün eylemlere başladığı 1984'ten bu yana PKK'nın devinim içinde olduğu ilçelerden biri de Mardin'in Nusaybin ilçesiydi...

Bu ilçeden örgüte yoğun katılımlar olmuştu... PKK içerisinde etkisiz hale getirilen teröristlerin önemli bir bölümü de Nusaybin gibi Mardin'in ilçelerinden örgüte katılmıştı.

Nusaybin'in yeniden dikkat çekmesinin asıl nedeni ise kadın militanların bu ilçedeki yoğunluğu!...

Nusaybin'in Bagok bölgesinde 4 Ağustosta düzenlenen operasyonda yaşamını yitiren militanların PKK’nin askeri kadın yapılanması "YJA Star"a bağlı “Gulbahar Mercan” kod adlı Bitlis-Hizan doğumlu Şekirnaz Kaplan, “Eylem Munzur” kod adlı Batman-Kozluk doğumlu Emine Kaplan ve “Dicle Eylem” kod adlı Diyarbakır doğumlu Leyla Gülcü oldukları tespit edildi...

Bu arada

Nusaybin’in Sakarya Caddesi üzerindeki bir eve polis tarafından yapılan operasyonda da bir kadın terörist öldürüldü, ancak adı açıklanmadı...



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Devlet, Suriye, müdahale!..

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Öte yandan PKK'ya yönelik operasyonlarda yalnızca Nusaybin dikkat çekmiyor...

Son 4 yıldaki operasyonlarda sıkışan PKK, milis yapısı oluşturmaya çalışırken de operasyonlara uğruyor...

İstanbul'da gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı...

Ancak güvenlik birimleri yurt içine Suriye ve Irak'tan sızmaları önlerken, yurt dışındaki operasyonları da yoğunlaştırıyor... İstihbarat birimlerinin nokta operasyonları ise durmuyor...

MİT, geçen hafta terör örgütü PKK'nın silahlı kadın ve gençlik yapılanması sorumlularından Hicran İcuz'u Suriye'nin kuzeyindeki Haseke'de etkisiz hale getirdi...

Bu olaydan kısa süre Celal Birdal da Irak'ın kuzeyindeki operasyonda etkisiz hale getirilmişti...

Aynı dönemde etkisiz hale getirilen militanlardan biri de örgütün Sincar eyalet sorumlularından "Zagros Çekdar" kod adlı Mesut Celal Osman’dı...

Alman istihbarat birimlerinin 2021 raporuna göre, PKK Almanya başta olmak üzere Avrupa'dan her yıl milyonlarca euro haraç toplarken, örgütün yabancı militanlar devşirdiğini gösteren kanıtlar da operasyonlarda ortaya çıkıyor...

İşte 2018'de örgüte katılan

“Elefteria Hambi” kod adlı Alman Eva Maria Steiger Gare bölgesinde 2019'da ölmüştü...

Haziran sonundaki operasyonlarda öldürülen Alman vatandaşlarından birinin de “Azad Şerger” kod adlı Thomas Johann Spiess olduğu tespit edilmişti...



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ABD sınırda ne yapıyor?..

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Yabancıların PKK'ya ilgisi sadece örgüte katılım sağlamak değil...

Suriye'de PKK/YPG'nin silahlı eğitimlerini sürdüren ABD ordusunun, Haseke'ye bağlı Kamışlı ilçesinde teröristlerle ortak tatbikatı 15-17 Ağustos'ta gerçekleşti...

Tatbikatta uçaksavarlar, zırhlı araçlar ve ağır silahlar kullanan ABD ordusu, Haseke’de Abdülaziz Dağı ve Deyrizor'daki petrol sahalarında da PKK/YPG’ye askeri eğitim vermişti...

Peki; Irak ve Suriye'de ABD'nin de eğittiği farklı gruplar kimlerden oluşuyor?..

23 Temmuz 2023’te Rasulayn’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan T.A adlı PKK'lı, terör örgütünün Suriye yapılanmasıyla ilgili önemli bilgiler paylaşmış...

T.A. son 11 yılda PKK ile bağlantılı kurulan ya da örgütle iş birliği yapan 20 silahlı terör örgütü olduğunu söylemiş...

Evet; Türkiye'ye kaçan bir PKK yöneticisinin Urfa'da 9 yıldır sığınmacı adı altında yaşadığı ortaya çıktığına göre, örgütün sızma çabalarının ne kadar sinsice yürütüldüğü de anlaşılıyor...

Peki, ABD desteğiyle devam eden ordulaşma çabaları PKK'yı giderek hangi konuma getiriyor?.. İşte asıl mesele!!!