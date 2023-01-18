﻿Sızıntı, pusu ve kuşku!!!

Şu Orta Doğu'nun ve Afrika'nın içinde bulunduğu kaosa bakınca bin tane komplo teorisi geliyor insanın aklına!..

Çünkü "Yeşil Kuşak" projesi uğruna "Arap Baharı" teranesi çıkarılınca, kimilerine göre diktatör, kimilerine göre ise kukla olarak nitelendirilen Orta Doğu'nun kralları, cumhurbaşkanları ve şeyhleri emperyal kıskacın tezgahında bir oraya, bir buraya savruldular...

İşte bu savrulma sırasında, 1 milyon insanın öldürüldüğü Irak'ta, Saddam Hüseyin uydurma bir mahkemede (sözde yargılanıp) idam edilse de, ülke kaynaklarının ağırlıklı bir bölümünü halkına dağıtan Kaddafi kiralanmış kendi yurttaşlarınca linç edilse de, iki ülkeye de bir türlü huzur gelmedi...

İşte bir yandan tarikatlar, cemaatler, diğer taraftan aşiretlerle rantiyeye teslim olmuş savaş taşeronu çıkar gruplarının (sözde mezhep kavgaları) iki ülkeyi de karabasanın altında tutuyor...

Suriye ise emperyalizmin neredeyse yenildiği bir coğrafya olarak fiziki ve ekonomik olarak darmadağın olsa da ve Amerika, İran, Rusya gibi ülkeler at koşturup ileri karakol kurmaya çalışsa da, iç savaş tehdidinin yaralarını sarmak ve parçalanan topraklarını bir arada tutmak için çırpınıyor...

İşte son 25 yıldır bu üç ülkeyi kiralık radikal dinci terör örgütlerinin kumpasında tutarak darmadağın eden emperyalizm, yeraltı kaynaklarının, hatta Mısır ve Libya'da olduğu gibi müzelerin yağmalanmasına bile göz yumsa da, çizdiği genel strateji açısından çok önemli bir kazanç elde edemedi...

El Kaide ve IŞİD sadece Irak'ta 5 bine yakın deniz piyadesini öldürdü... Libya, ve Suriye'de de ABD ve koalisyon güçleri çok sayıda kayıp verdi...

Peki, bu karanlık ortama niçin mi dikkat çektik?..

TALİBAN HARİTASINDA TÜRKİYE!!!

1979-1989 arasındaki Afgan-Rus Savaşı'ndan sonra adeta cehennemi andıran Afganistan bir süre sonra ABD ve destekçilerinin denetimi altında kukla iktidarlarca yönetilse de, 10 yıl süren savaşın ardından (bir zamanlar çağdaş bir yaşamın egemen olduğu) Afganistan kendine gelemedi...

Amerika, Afganistan'da binlerce askerini kaybetti, radikal dinci örgütler uyuşturucu ve insan kaçakçılığının da büyük boyutlara ulaştığı bu ülkede silaha- mühimmata çok çabuk ulaştılar ve bir süre sonra etnik grupları da sindirerek, Taliban adı altında 2021 yılında yönetime el koydular... Daha doğrusu emperyalizm Suriye, Libya ve Irak'ta dinci devletler yaratamadığı için Afganistan'ı adeta radikal dinciliğe diyet olarak teslim etti...

Türkiye'de bazı aklıevellerin neredeyse "bizim çocuklar" diye pohpohladığı Afganistan'daki Taliban yönetimi son Amerikan uçağı oradan kalkar kalkmaz gerçek yüzünü gösterdi ve sokaklarda terör estirmeye başladı...

Gavur icadı diye televizyonlar, müzik aletleri parçalandı, kadınlar kırbaçlandı, rejime direnenler öldürüldü ve sonunda şeriat yönetiminin gerçek niyeti ortaya çıktı ki, kızların üniversiteye, hatta ilkokula gitmeleri bile yasaklandı...

Velhasıl uygar dünya şoka uğrarken, Afganistan'ın üzerine kapkara bir örtü serildi...

Afganistan bağnazlığın karanlık coğrafyası olma yolunda hızla ilerlerken, (salt Amerika bölgeden çekildi) diye Taliban'ı demokrat kahramanlar diye tanımlayan Türkiye'deki kimi zavallılar da şokta...

KAÇAKLAR NEREDE, NE YAPIYOR?..

Şok büyük, çünkü Taliban sadece kızlara okulu yasaklamıyor, aynı zamanda son bir yılda olduğu gibi örgüte karşı direnen kadınları bile öldürüyor...

İşte önceki gün de, Taliban öncesi hükümette milletvekili olan kadınlardan Mürsel Nebizade ve koruması evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda katledildi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün yaptığı açıklamada, Taliban'ın kızlara okulu yasaklamasına tepki gösterirken, "Bunun İslam'da yeri yok" dedi...

Peki, biz tüm bu vahamete neden mi dikkat çektik?..

Taliban'ın asıl hedeflerini ve Hilafeti yayma stratejisini gösteren bir harita Afrika ve Orta Doğu'nun yanı sıra, Türkiye'de de şaşkınlık yarattı...

Harita her ne kadar Suriye'deki "Ahrar Şam" adlı örgütün marşının fon olarak kullanıldığı bir YouTube kanalı üzerinden yayınlansa da, bunu yayanların Taliban destekçileri olduğundan kuşku yok...

İşte o haritada, Türkiye de, 2055 yılından itibaren "Büyük İslam İmparatorluğu" içerisinde Taliban bayrağının dalgalanacağı ülkelerden biri olarak gösterilmiş!..

Harita absürd olsa da, on binlerce Afgan'ın hangi amaçla Türkiye'ye sızdığı konusundaki kuşkuları da iyice derinleştirdi!..

22 Kasım 2022 itibarıyla 103 bin kaçak Afgan'ın sınır dışı edildiği Türkiye'de, büyük bölümü 15-30 yaş arası en az 500 bin Afgan'ın yaşıyor olması ve bazılarının (Ankara'da 5 kişiyi bıçaklayarak öldürmesi gibi) suça karışması da göz önüne alındığında, asıl tehdit daha derin kaygılar içeriyor...

Evet; güvenlik güçleri kaçaklara göz açtırmamaya çalışıyor ama Taliban asıl hedefi için, Türkiye içerisine planlı olarak milis mücahitler mi sevk etti acaba?..

Yani, Türkiye'ye kaçak yolla girenler Taliban'dan mı kaçtılar, yoksa Taliban tarafından mı gönderildiler?..

Sahi on binlerce kaçak Afgan Anadolu topraklarında ne yapıyor ki?..