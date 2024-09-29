Skandalla başladı mahkemede bitti: 2 yıllık evlilik son buldu

Futbol dünyasının tanınmış isimlerinden Andy Carroll ve Towie yıldızı eşi Billi Mucklow, iki yıl süren çalkantılı evliliklerinin ardından boşanma kararı aldı. Üç çocukları olan çift, temmuz ayında gizlice ayrılmıştı.

35 yaşındaki Andy, yakın zamanda Fransız ekibi Bordeaux’ya katılırken, 36 yaşındaki Billi ise Essex’teki evlerinde kalmaya devam etti. Bu olay, Andy’nin bekarlığa veda partisinde iki kadınla birlikte yatakta bayılmasının üzerinden iki yıl geçmesinin ardından geldi.

Çifte yakın kaynaklar, bu ayın başlarında yasal evrakların sunulduğunu belirtti. 11 yıldır birlikte olan çiftin üç çocuğu bulunuyor. Eski İngiltere, Newcastle ve Liverpool forveti Andy, yaptığı açıklamada, “Billi ve ben bu yılın başlarında evlerimizi ayırdık ve boşanma davamız devam ediyor” dedi.

Bir kaynak, “Andy ve Billi birbirlerine çok değer veriyorlar ve birlikte harika anılar biriktirdiler, ancak birbirlerinden uzaklaştıklarını fark edip ayrı yollara gitmelerinin aile için en iyisi olacağına karar verdiler. Hala çocuklarına odaklanıyorlar ve olabilecekleri en iyi ebeveynler olmaya çalışıyorlar ve birbirlerine saygılılar. Sürecin herkes için basit olmasını istiyorlar. Andy kendini futbola adadı” şeklinde konuştu.

SKANDALLA BAŞLAMIŞTI

Çift, 2014 yılında nişanlanmış ve Haziran 2022’de Hampshire’daki beş yıldızlı Four Seasons otelinde dünyaevine girmişti. Ancak düğün, Andy’nin Dubai’deki bekarlığa veda partisinde iki kadınla yatakta baygın haldeyken çekilen fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından neredeyse iptal edilecekti. Öfkeli Billi, 200.000 sterlin değerindeki nişan yüzüğünü çıkarıp taşındı. Ancak kadınlardan biri olan Taylor Jane Wilkey, Andy’nin centilmen olduğunu ve aralarında cinsel hiçbir şey yaşanmadığını söyleyince Andy’yi affetti.