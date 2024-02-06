Skolyoz nedir? Skolyoz belirtileri tedavi yöntemleri neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Skolyoz nedir? Skolyoz belirtileri tedavi yöntemleri neler?
Omurga eğrili denilen skolyoz her yaşta ortaya çıkabildiği gibi çocukluk ve ergenlik döneminde gözlemlenmeye başlar. Peki, skolyoz nedir? Skolyoz belirtileri tedavi yöntemleri neler?

Skolyoz genetik faktörlere, kas zayıflığına bağlı olarak ortaya çıkabilir. Skolyozun şiddeti, eğriliğin derecesine ve omurganın hangi bölgesini etkilediğine bağlı olarak değişebilir. Peki, skolyoz nedir? Skolyoz belirtileri tedavi yöntemleri neler?

SKOLYOZ NEDİR?

Skolyoz, omurganın anormal bir şekilde yan tarafa eğilmesini ifade eden bir durumdur. Genellikle omurganın düz bir çizgi yerine "S" veya "C" şeklinde eğriliği ile karakterizedir.

Skolyoz, genellikle çocukluk veya ergenlik döneminde başlar, ancak her yaşta ortaya çıkabilir.

Skolyozun nedeni genellikle bilinmemekle birlikte, bazı durumlarda genetik faktörler, kas zayıflığı, sinir sistemi hastalıkları veya omurga doğuştan anormallikleri bu durumun gelişimine katkıda bulunabilir.

SKOLYOZ BELİRTİLERİ NELER?

Skolyozun belirtileri, omurganın yan tarafa eğriliğinden kaynaklanan fiziksel değişiklikleri içerebilir. Belirtiler, skolyozun şiddetine, eğriliğin konumuna ve kişiden kişiye değişebilir. İşte skolyozun yaygın belirtileri:

- Bir omuzun diğerinden daha yüksek veya öne çıkık olması.

- Omurga düz bir çizgi yerine "S" veya "C" şeklinde eğriliğe sahip olabilir. Bu eğriliğin derecesi şiddetli vakalarda belirgin olabilir.

- Kalçaların eşit olmaması veya bir kalçanın diğerinden daha yüksek olması.

- Skolyoz, bel veya sırt ağrısına neden olabilir, özellikle omurga eğriliği şiddetli ise.

- Omurga eğrildiğinde, kaburgaların pozisyonunda değişiklikler olabilir, bu da göğüs kafesinde asimetriye neden olabilir.

- Omurga eğriliği, vücudun genel görünümünde değişikliklere neden olabilir.

- Skolyozlu kişiler, vücutlarını dengede tutmak için ekstra çaba sarf etmek zorunda kaldıkları için daha çabuk yorulabilirler.

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