Skolyoza dikkat!

Editör: Erkavim Yıldırım

Prof. Dr. Evrim Coşkun hastalığın erken teşhisinin önemi vurgularken, Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Her 100 kişiden 3’ünde skolyoz görülüyor" dedi.

Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Klinik Koordinatörü Prof. Dr. Evrim Coşkun, skolyozlu bireyler, aileleri, fizyoterapistler, fizyoterapi öğrencileri, fizik tedavi doktorları ve ortopedi doktorları katıldı. Skolyoz hastalığı hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen sempozyumda skolyozun kız çocuklarında erkeklere oranla daha fazla görüldüğüne dikkat çekildi.

“HER 100 KİŞİDEN 3'ÜNDE SKOLYOZ RAHATSIZLIĞI SÖZ KONUSU”

Konuyla ilgili konuşan Yiyit, “Toplumda azımsanamayacak bir orandan bahsediyoruz. Her 100 kişiden 3'ünde skolyoz rahatsızlığı söz konusu. Bu tür hastalıkları erken fark edebildiğimizde kişi için dert olmaktan çıkartabiliyoruz. Hem sağlık sistemi için hem de kişi için daha sağlıklı ve huzurlu bir gelecek inşa edebiliyoruz. Vücudun üst kısmında omurların oluşturduğu yapıyı bel kemiği oluşturuyor. Bel kemiğinin zaman içerisinde şekli bozulabiliyor, sağa ya da sola; öne ya da arkaya doğru eğilebiliyor ya da kendi ekseni etrafında dönebiliyor. Anne ve babaların özellikle çocuklarının gelişim döneminde ön ve arkadan çocuklarının duruşuna bakmalarında fayda var. Özellikle omurilik bozulduğunda omuz, baş duruş farklılıkları oluyor. Fark ettiklerinde aile hekimlerime başvurabilirler. Yine bu iş için fizik tedavi klinikleri doğru adres. Çünkü bazı egzersizlerle bu eğim durdurulabiliyor, hatta düzeltilebiliyor. Ama bel kemiğindeki şekil bozukluğunun dozu artarsa belli bir dönemden sonra artık sıralı ameliyatlar yapmak gerekiyor. Hedefimiz hiçbir zaman o aşamaya getirmemek” açıklamasında bulundu.

SKOLYOZDA ERKEN TEŞHİS



Skolyoz Araştırma ve Tedavi Derneği'nin de başkanı olan Prof. Dr. Evrim Coşkun, “Yapılan çalışmalara rağmen günümüzde skolyozun neden olduğu net bir şekilde ortaya dökülememiş bir durumdur. Fakat skolyozu ne kadar erken yakalarsak bunun tedavisi bizim açımızdan daha mümkün, rahat ve ekonomiktir. Dolayısıyla tüm dünyada skolyozu erken tanıyıp fark edelim.” şeklinde konuştu.

DHA