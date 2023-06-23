Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu. Türkiye'ye geliyor

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic Türkiye'ye geri dönüyor.

Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu. Türkiye'ye geliyor

Bilic'in Süper Lig takımıyla anlaştığı, bu nedenle de Bosna Hersek Milli Takımı'nın teklifini reddettiği ortaya çıktı.

Hırvat basınına konuşan Bilic, "Bosna Hersek Milli Takımı mı? Hayır. Beni kimse aramadı. Zaten kabul etmem. Çünkü başka planlarım var" ifadelerini kullandı.

Bilic, Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştırmıştı. Son olarak Watford'da görev yapan Hırvat teknik adam Eylül 2022'den beri takım çalıştırmıyor.

Bilic'e Türkiye'de teklif yapan takımın Adana Demirspor olduğu ileri sürüldü.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'la görüşen Bilic'in yapılan teklife olumlu cevap verdiği iddia edildi.

Anlaşmanın kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

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